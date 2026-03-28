Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 13:13

Заммэра и главу ЖКХ Челябинска обвиняют в хищении 150 млн из бюджета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Заместителю главы Челябинска Александру Астахову и начальнику городского управления жилищно-коммунального хозяйства Вадиму Храмцову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в региональных силовых структурах.

По данным правоохранителей, чиновники нанесли бюджету областного центра ущерб в размере 150 миллионов рублей. Фигуранты дела, как считает следствие, провернули махинации при заключении контрактов между подконтрольными им структурами и водоканалом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Горобца и двух чиновников администрации

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ задержали в Челябинске заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова, который курировал вопросы ЖКХ и инфраструктуру областного центра. А также начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar