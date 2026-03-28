Заммэра и главу ЖКХ Челябинска обвиняют в хищении 150 млн из бюджета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Заместителю главы Челябинска Александру Астахову и начальнику городского управления жилищно-коммунального хозяйства Вадиму Храмцову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в региональных силовых структурах.
По данным правоохранителей, чиновники нанесли бюджету областного центра ущерб в размере 150 миллионов рублей. Фигуранты дела, как считает следствие, провернули махинации при заключении контрактов между подконтрольными им структурами и водоканалом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Напомним, сегодня сотрудники ФСБ задержали в Челябинске заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова, который курировал вопросы ЖКХ и инфраструктуру областного центра. А также начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова.
