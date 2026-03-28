В Челябинске ФСБ задержала начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ России задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Вадима Храмцова. Информацию о задержании подтвердили ТАСС.

Это задержание стало вторым в череде оперативных мероприятий в отношении руководства городского хозяйства. Ранее сообщалось о задержании заместителя главы Челябинска Александра Астахова, в чьём ведении находится сфера городского хозяйства, включая жилищно-коммунальный комплекс.