Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 12:04

В Челябинске ФСБ задержала начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова

Вадим Храмцов. Обложка © VK / Вадим Храмцов

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ России задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Вадима Храмцова. Информацию о задержании подтвердили ТАСС.

«Храмцов задержан», — сказал собеседник агентства.

Это задержание стало вторым в череде оперативных мероприятий в отношении руководства городского хозяйства. Ранее сообщалось о задержании заместителя главы Челябинска Александра Астахова, в чьём ведении находится сфера городского хозяйства, включая жилищно-коммунальный комплекс.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Афонина
