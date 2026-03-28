Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 10:26

В Челябинске ФСБ задержала вице-мэра Александра Астахова

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова. Информацию об этом подтвердил источник ТАСС. Подробности уголовного дела и причины задержания чиновника пока не разглашаются.

Известно, что он отвечал за городское хозяйство Челябинска, включая сферу жилищно-коммунального комплекса.

Силовики задержали мэра Бодайбо Алексея Ботвина

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали трёх чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра города Евгения Горобца. Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Причина задержания и конкретные обвинения пока не уточняются, проверяется их причастность к совершению преступления.

BannerImage
Анастасия Никонорова
