В Челябинске ФСБ задержала вице-мэра Александра Астахова
Обложка © cheladmin.gov74.ru
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова. Информацию об этом подтвердил источник ТАСС. Подробности уголовного дела и причины задержания чиновника пока не разглашаются.
Известно, что он отвечал за городское хозяйство Челябинска, включая сферу жилищно-коммунального комплекса.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали трёх чиновников администрации Сочи, включая вице-мэра города Евгения Горобца. Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Причина задержания и конкретные обвинения пока не уточняются, проверяется их причастность к совершению преступления.
