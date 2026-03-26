Госпошлина в 60 тысяч против переговоров: Как решить спор по ЖКХ в разы дешевле и быстрее

В квитанции появляется лишняя сумма, плата за общедомовое имущество растёт без объяснений, в подъезде протекает крыша, батареи еле тёплые, горячая вода то есть, то пропадает, диспетчер отвечает, что заявка принята, и на этом всё заканчивается. Вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал Life.ru, как урегулировать спор по ЖКХ быстро и с минимальными затратами.

По судебной статистике за 2024 год споры из жилищного законодательства превысили 10 миллионов дел, и основной массив связан со взысканием платы за жильё и коммунальные платежи. В таких конфликтах медиация полезна с самого начала, потому что позволяет собрать за одним столом жильца, управляющую организацию и при необходимости ресурсоснабжающую организацию, зафиксировать, о чём стороны реально спорят, выявить истинные мотивы и причины конфликта, которые стоят за позициями сторон и перевести общение на уровень интересов сторон — возможность перерасчёта, сроки устранения проблемы или порядок оплаты без затяжного процесса.

«До суда в таких историях часто доходят по инерции, хотя базовые инструменты уже предусмотрены в правилах предоставления коммунальных услуг», — уточняет эксперт.

Нужно зафиксировать нарушение качества или перерыв, добиться регистрации обращения в аварийно диспетчерской службе, проведения проверки и оформления акта с датой, временем и параметрами услуги, а при срыве проверки составить акт в отсутствие исполнителя с подписью жильцов и председателя совета дома. Этот пакет нужен не только для суда, он резко усиливает позицию на переговорах, потому что спор перестаёт быть обменом эмоциями и превращается в разговор по фактам, и медиатор как раз помогает сторонам использовать акт как общую опору для соглашения о перерасчёте и о том, что и к какому сроку делает управляющая организация.

Следующий шаг — это письменная претензия исполнителю с требованием перерасчёта, устранения причины и выдачи расчёта начислений, с приложением акта и фиксации обращений. В эту же претензию можно включить предложение о медиации, с конкретным планом встречи, сроком ответа и перечнем вопросов, которые надо закрыть, например, долг и график платежей, ремонт, доступ в квартиру, компенсация повреждений отделки.

Параллельно подаётся обращение в госжилинспекцию, жилищный надзор вправе проверять соблюдение обязательных требований и выдавать предписания, и на практике это часто делает управляющую организацию более готовой к медиации, потому что появляется понятный стимул договориться и исполнить обязательства в срок.

Когда сумма требований становится крупной, суд начинает стоить заметных денег уже на старте. По статье 333.19 Налогового кодекса при цене иска 2 000 000 рублей госпошлина составляет 35 000 рублей, при цене иска 5 000 000 рублей 59 000 рублей, и это ещё до расходов на оценку ущерба, переписку, доверенность и представителя. Медиация в ЖКХ позволяет зафиксировать конкретный результат без этих расходов, например, перерасчёт за период нарушения, сроки ремонта и понятный график платежей, и закрепить условия в медиативном соглашении, которое при нотариальном удостоверении можно предъявлять для принудительного исполнения, если одна из сторон решит уклоняться от договорённостей. Дмитрий Хрулев Вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

