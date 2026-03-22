Нет акта — нет оплаты: Назван способ законно избавиться от лишних платежей по ЖКХ

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги и отказаться от навязанных дополнительных опций. В беседе с Life.ru он пояснил, что размер платы должен зависеть от фактического наличия и качества услуг.

По его словам, соответствующие правила закреплены в постановлениях правительства № 354 и № 491. Если подача воды, электричества или газа прерывается дольше допустимых сроков, платёж подлежит снижению. Например, если температура горячей воды опускается ниже 40 градусов, её следует оплачивать по тарифу холодной.

Аналогичный принцип действует и в отношении работ по содержанию дома — например, уборки подъездов или вывоза мусора. Если управляющая компания не выполняет свои обязанности, сумма в квитанции может быть уменьшена пропорционально периоду неоказания услуг.

Для подтверждения нарушений необходимо составить акт о ненадлежащем оказании услуг или их непредоставлении. Для этого можно направить заявку в управляющую организацию, в том числе через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Если компания не оформила акт после обращения, к его самостоятельному составлению нужно подойти максимально внимательно. В документе необходимо указать дату и время начала проблемы, а также собрать подписи. Если представители управляющей компании проигнорировали вызов, акт обычно заверяется подписями председателя совета дома и двух соседей. Ошибки при оформлении могут стать основанием для отказа в перерасчёте.

Отдельно эксперт отметил, что за дополнительные услуги, не утверждённые на общем собрании собственников, платить не обязательно. Это может касаться, например, установки видеокамер, дополнительного вывоза снега, страхования жилья или охраны.

Проверить договор управления и протоколы голосования можно в системе ГИС ЖКХ. Если в платёжке обнаружена неутверждённая услуга, собственник вправе запросить её исключение через приложение «Госуслуги.Дом».

«В случае отказа стоит подать жалобу в жилищную инспекцию. За включение в квитанцию услуг, не утверждённых на общем собрании собственников, управляющая компания может быть оштрафована на сумму от 40 000 до 50 000 рублей по статье 7.22 КоАП РФ», — отметил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что в России вступили в силу изменения, касающиеся порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, платёжные документы за жилое помещение и коммунальные услуги должны направляться потребителям до 5-го числа каждого месяца.