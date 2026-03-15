Льготы на услуги ЖКХ для семей с детьми. Кто может снизить выплаты и как это сделать Оглавление Какие льготы положены многодетным семьям Какие льготы положены семьям с невысокими доходами Как получить льготы на оплату услуг ЖКХ Семьи с детьми имеют право на целый ряд льгот по оплате услуг ЖКХ. Как получить субсидии и компенсации, кому положены скидки на коммунальные платежи и сколько они составят? 14 марта, 21:20

Какие льготы положены многодетным семьям

Семьи с тремя и более детьми имеют льготу на оплату жилья и коммунальных услуг. Скидка составляет не менее 30%. Льготы предоставляют до тех пор, пока не достигнет совершеннолетия старший ребёнок, который позволяет причислять семью к многодетным.

— Здесь льготы очень сильно различаются в зависимости от региона. Местные власти могут расширять федеральные меры поддержки, а также устанавливать свои собственные, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие льготы положены семьям с невысокими доходами

Семьи имеют право на субсидии, то есть возврат части внесённых сумм на оплату коммунальных услуг. Получить их могут люди с небольшими доходами. Критерии отличаются в зависимости от региона. Есть федеральный норматив — получить субсидии можно, если затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от совокупных доходов семьи. Эта норма действует по всей стране. При этом регионы вправе устанавливать свои нормативы. Они могут быть ниже федеральных, но не могут их превышать. Например, более низкий входной порог для получения субсидии на ЖКУ действует в Москве — он составляет 10% от совокупного дохода семьи. В Санкт-Петербурге порог составляет 14%.

— Стоит учесть, что под совокупным доходом понимается среднемесячный доход. Например, люди получают зарплату, стипендию и алименты. Всё это учтут в совокупном доходе за последние полгода. Каждые шесть месяцев нужно снова проходить процедуру подтверждения доходов и оценки нуждаемости, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Низкие доходы не единственный критерий, который учитывают при оформлении субсидии. Очень важный фактор — это отсутствие долгов по коммунальным платежам за последние три года.

Как получить льготы на оплату услуг ЖКХ

Также льготы на услуги ЖКХ положены семьям военнослужащих. Отдельные льготы на региональном уровне есть для пенсионеров. Так, в Москве отдельным категориям пенсионеров положены скидки в размере 50% на оплату коммунальных услуг.

— Есть много способов, как оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Это можно сделать на федеральном портале «Госуслуги» или его региональных аналогах. В Москве это сайт мос.ру. Кроме того, можно зайти в МФЦ, а также уточнить информацию о льготах в Социальном фонде России, — рассказала Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева