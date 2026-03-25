В Госдуме назвали способы добиться регулярной уборки подъезда

Каждый многоквартирный дом находится под управлением либо УК, либо ТСЖ. Эти организации ежемесячно получают от жильцов плату, в которую входит и содержание общих зон, включая уборку подъездов. Об этом в беседе с RT напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Название ответственной структуры всегда указано в квитанциях. Если возникли претензии к чистоте, парламентарий советует начать с устного обращения. Не исключён человеческий фактор: уборщик мог заболеть, а подмену не организовали вовремя.

Когда устные просьбы не дают результата, стоит переходить к письменному заявлению. В нём следует потребовать навести порядок. Такую жалобу обязаны зарегистрировать, а затем отчитаться о принятых мерах. Сделать это обязаны в течение трёх дней.

Если управляющая компания или ТСЖ систематически игнорирует обращения, следующим шагом должно стать заявление в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства. Подать его можно через официальный сайт ведомства. Срок рассмотрения — 30 дней. За это время сотрудники проведут проверку.

При подтверждении факта ненадлежащего исполнения обязанностей УК выпишут штраф и выдадут предписание об устранении нарушений. Альтернативный вариант — обращение в прокуратуру, резюмировал депутат.

А ранее Life.ru писал, что ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ. Только в 2025 году из тарифов должны убрать 50,32 млрд рублей. Большая часть приходится на электроэнергетику — 25,22 млрд рублей.