ФАС выявила более 102 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба продолжает проверять экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги. По итогам контрольных мероприятий из расчётов на 2023–2025 годы предписано исключить 102,62 млрд рублей. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФАС.

Только в 2025 году из тарифов должны убрать 50,32 млрд рублей. Большая часть приходится на электроэнергетику — 25,22 млрд рублей. В сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами из расчётов исключат 11,82 млрд рублей. В теплоснабжении показатель составил 10,85 млрд рублей, а в водоснабжении и водоотведении — 2,43 млрд рублей.

Проверки ведомства также привели к снижению платежей в ряде регионов. В Пермском крае стоимость теплоснабжения уменьшилась на 30,3%. В Ленинградской области с 1 апреля 2025 года тарифы на тепло сократили до 15,7%, а на водоснабжение и водоотведение — на 15,92%. В Республике Алтай стоимость услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами снизилась на 27,8%.

Контрольные мероприятия проводятся после публикаций в СМИ и обращений граждан о росте платежей. Ведомство заявляет, что продолжает работу по устранению нарушений и приведению тарифов к экономически обоснованному уровню.

Ранее Life.ru писал, что в России вступил в силу нормативный акт, меняющий правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, россияне должны получать платёжные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа каждого месяца.