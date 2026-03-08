Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под сотрудников ЖКХ

Мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за сотрудников служб жилищно-коммунального хозяйства. О новой схеме злоумышленников во время общения с РИА «Новости» рассказал сенатор Артём Шейкин.

«Люди привыкли к объявлениям о плановых работах, отключениях воды или электричества и проверках счётчиков, а значит — изначально настроены на доверие. Этим и пользуются злоумышленники, маскируя попытку кражи цифровых данных под заботу о безопасности жильцов домов», — сообщил парламентарий.

Схема выглядит так: жертве поступает звонок от лица «инженера участка» или сотрудника подрядной организации. Мошенник уточняет адрес, сообщает о якобы запланированных работах и просит находиться в это время дома. Если же человек отвечает, что его не будет, ему предлагают «урегулировать вопрос» удалённо — через оформление электронных документов. Для подтверждения личности просят продиктовать код из СМС. Получив его, аферисты получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» или к банковскому приложению, предупредил сенатор.

Также мошенники нацелились на тружениц бьюти-сферы. Life.ru узнал, что маникюрщицы, бровистки и прочие мастерицы, переживающие волну заказов в преддверии 8 Марта, сталкиваются с попытками угнать их аккаунты. «Клиент» просит назвать последние четыре номера, с которого он якобы звонил, после чего жертвы теряют доступ к личным данным.