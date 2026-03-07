Мошенники рассылают письма от ФНС с фальшивыми QR-кодами для кражи денег

Гражданам приходят письма якобы от Федеральной налоговой службы с требованием оплаты налогов или задолженностей через QR-код. На самом деле это фишинговые сайты. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

«Сценарий начинается с электронного письма с корректным оформлением, написанного в официальном тоне. Отправитель — якобы налоговая служба. В тексте сообщается о неуплаченном налоге или образовавшейся задолженности. Ни паники, ни угроз — лишь констатация факта и предложение быстро урегулировать вопрос», — рассказал Шейкин.

Сенатор пояснил, что мошенники используют привычку пользователей оплачивать услуги через QR-коды. После перехода на фальшивый сайт злоумышленники требуют ввести данные банковской карты, паспортные данные и номер телефона, чтобы «идентифицировать» пользователя, однако вся информация сразу попадает к ним.

Даже звонок по указанному в письме номеру не гарантирует безопасности: мошенник выдаёт себя за сотрудника ФНС, подтверждает подлинность письма и убеждает оплатить задолженность, снимая последние сомнения жертвы.

По такой же схеме рассылаются письма якобы от маркетплейсов и онлайн-сервисов с уведомлениями о «непройденных платежах» или «изменении стоимости доставки». Шейкин отметил, что госорганы никогда не требуют оплаты через сторонние сайты, а платформы дублируют важную информацию в личном кабинете. Пользователям рекомендуется проверять любые письма с платежными требованиями и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее стало известно о росте интернет-мошенничества на фоне подготовки к Международному женскому дню. Пользователям Telegram рассылают фальшивые приглашения на концерты популярных артистов. По его словам, злоумышленники обещают бесплатные билеты к 8 Марта или участие в розыгрышах приглашений на выступления известных исполнителей.