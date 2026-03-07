В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников в Telegram накануне 8 Марта

Мошенники начали использовать праздничную повестку перед Международным женским днём для новых схем обмана в интернете. Пользователям в Telegram рассылают сообщения с приглашениями на якобы праздничные концерты популярных артистов. О рисках таких рассылок Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат объяснил, что злоумышленники обещают пользователям бесплатные билеты к 8 Марта или участие в розыгрыше приглашений на выступления известных исполнителей. Такие сообщения приходят в личные переписки, групповые чаты и тематические каналы.

По словам парламентария, после такого сообщения человеку предлагают перейти по ссылке. Через неё якобы можно забронировать билет, подтвердить участие в акции или получить электронное приглашение на концерт. На практике ссылка ведёт на поддельную страницу. Аферисты оформляют её под билетный сервис или сайт регистрации на мероприятие, чтобы вызвать доверие.

Дальше пользователя просят ввести личные данные. На фальшивом сайте могут запросить номер телефона, персональную информацию или реквизиты банковской карты. Это объясняют проверкой личности или оплатой символического сервисного сбора. Немкин указал, что вся введённая информация сразу попадает к злоумышленникам. После этого они могут получить доступ к платёжным данным или использовать персональные сведения в других мошеннических схемах.

«Мошенники играют на желании получить приятный подарок или неожиданный бонус. Использование имен популярных артистов и обещание бесплатных билетов создают эффект доверия и заставляют людей быстрее переходить по ссылкам, не проверяя их подлинность», — добавил собеседник Life.ru.

Чиновник призвал пользователей внимательнее относиться к подобным сообщениям. Он подчеркнул, что организаторы концертов распространяют билеты только через официальные сайты и проверенные сервисы. Если приглашение приходит от неизвестного аккаунта и сопровождается подозрительной ссылкой или просьбой указать банковские данные для получения «бесплатного билета», почти всегда речь идёт о мошеннической схеме. В такой ситуации лучше проигнорировать сообщение и не переходить по ссылке.

