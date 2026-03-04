Россиянам объяснили, как защитить телефон от шпионских программ и слива данных

Эксперт Анастасия Бастрыкина рассказала, как обезопасить личные сведения на мобильном устройстве. Главный совет — контролировать установку софта и своевременно выявлять угрозы.

«Нужно регулярно проверять, какие приложения установлены на вашем телефоне, и если вы обнаружили среди них незнакомое, то нужно сразу же удалить его. Также стоит регулярно проверять устройство с помощью антивирусного приложения, которые выявит любые опасные программы и установленные сервисы», — уточнила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Бастрыкина рекомендовала ограничивать доступ к камере и микрофону даже для знакомых программ. Эксперт призвала периодически проверять, какие права предоставлены приложениям на устройстве. По её словам, в некоторых случаях можно просто автоматически дать согласие на любой автоматический запрос. Отдельное внимание стоит уделять подозрительным ссылкам в сообщениях.

«Также во избежание загрузки и установки на ваш смартфон шпионского ПО не нужно переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, а также открывать присланные ими файлы, даже если они сопровождаются интригующим комментарием о том, что это ваши совместные фотографии или даже компромат. Это всего лишь уловка мошенников для получения доступа к вашим персональным данным и конфиденциальной информации», — подытожила Бастрыкина.

А ранее Life.ru сообщал, что аферисты превращают айфоны россиян в «кирпичи» через «бесплатный» VPN. На экране появляется окно с требованием ввести данные для аутентификации — пароль от серверов VPN, который есть только у мошенников. За «разблокировку» преступники требуют около 100 тысяч рублей.