Несколько БПЛА сбили над Верхнедонским районом Ростовской области

Ростовская область подверглась ночной атаке беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Верхнедонском районе силы ПВО уничтожили несколько БПЛА.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

При этом губернатор предупредил, что угроза сохраняется. Он призвал жителей региона быть осторожными.

Воронежская область также пережила ночную атаку беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили 40 дронов. Кроме того, этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.