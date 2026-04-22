22 апреля, 04:03

Несколько БПЛА сбили над Верхнедонским районом Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Ростовская область подверглась ночной атаке беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Верхнедонском районе силы ПВО уничтожили несколько БПЛА.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

При этом губернатор предупредил, что угроза сохраняется. Он призвал жителей региона быть осторожными.

В результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд, из-под завалов достали людей

Воронежская область также пережила ночную атаку беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили 40 дронов. Кроме того, этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
