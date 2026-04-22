Силы ПВО сбили 40 украинских дронов над Воронежской областью за ночь

Воронежская область пережила массированную ночную атаку беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили 40 дронов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.