Силы ПВО сбили 40 украинских дронов над Воронежской областью за ночь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Воронежская область пережила массированную ночную атаку беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили 40 дронов.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.