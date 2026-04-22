В Белгороде при атаке БПЛА на бизнес-центр погиб рабочий, ещё один ранен

В Белгороде в результате атаки ВСУ на коммерческое здание погиб один гражданский, ещё один получил ранения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в момент удара беспилотника двое рабочих находились на крыше здания, устраняя повреждения, полученные ранее в результате предыдущей атаки БПЛА.

«Беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте… Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ещё один мужчина получил тяжелые осколочные ранения головы и предплечья, а также лишился пальца на руке. Его экстренно доставляют в белгородскую городскую больницу №2.

Местные Telegram-каналы пишут, что атакованным объектом ВСУ стал бизнес-центр «Контакт».

Ранее сообщалось, что ночью над Пензенской областью силами дежурных расчётов ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.