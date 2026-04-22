Погибшими при обрушении подъезда в Сызрани оказались бабушка и 12-летняя внучка

В Сызрани в результате обрушения подъезда после атаки беспилотника погибли 12-летняя девочка и её бабушка. Внучка приехала в гости к родственнице всего несколько дней назад. Обе оказались в квартире в момент обрушения конструкций дома. Об этом сообщил Mash.

В результате удара беспилотника произошло разрушение лестничных пролётов и несущих стен сразу в нескольких квартирах. Соседние помещения в момент происшествия были частично пустыми — одни жильцы уехали на дачу, другие находились в отъезде. Поиски под завалами продолжались около четырёх часов. В спасательной операции участвовали кинологи с собаками.

Ранее в Сызрани было зафиксировано частичное обрушение подъезда жилого дома, в результате которого пострадали местные жители. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12 человек. Трое из них были госпитализированы для дальнейшего лечения, остальные получили медицинскую помощь на месте.