При обрушении подъезда в Сызрани пострадали 12 человек, трое в больнице

В Сызрани после частичного обрушения подъезда жилого дома пострадали 12 человек, часть из них госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов Сызрани, где частично обрушился подъезд. По последним данным, число пострадавших достигло 12 человек. Трое из них были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения. Остальным помощь оказали на месте происшествия.

По информации властей, под завалами могут оставаться ещё два человека. Спасательные службы продолжают работу на месте. Ситуация находится под контролем региональных властей, к оказанию помощи привлечены также медицинские психологи.