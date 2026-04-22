Ещё один дом пострадал в Сызрани в результате атаки БПЛА
Ещë один жилой дом пострадал в результате утренней атаки всушных дронов на Сызрань. Предварительно, никто не пострадал, пишет SHOT.
Вражеский беспилотник сдетонировал рядом с многоэтажкой на уровне 5-6 этажа в том же районе, где ранее обвалился подъезд дома. После этого в одной из квартир начался пожар, в здании выбило десятки стëкол.
Возгорание уже потушили, на месте работают все экстренные службы.
Пострадавший в результате атаки БПЛА дом. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, в результате атаки БПЛА на Сызрань обрушился подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. Под обломками ещё могут быть люди. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.
Обложка © Telegram / SHOT