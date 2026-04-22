Ещё один дом пострадал в Сызрани в результате атаки БПЛА

Ещë один жилой дом пострадал в результате утренней атаки всушных дронов на Сызрань. Предварительно, никто не пострадал, пишет SHOT.

Вражеский беспилотник сдетонировал рядом с многоэтажкой на уровне 5-6 этажа в том же районе, где ранее обвалился подъезд дома. После этого в одной из квартир начался пожар, в здании выбило десятки стëкол.