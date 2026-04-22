Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 04:46

Ещё один дом пострадал в Сызрани в результате атаки БПЛА

Ещë один жилой дом пострадал в результате утренней атаки всушных дронов на Сызрань. Предварительно, никто не пострадал, пишет SHOT.

Вражеский беспилотник сдетонировал рядом с многоэтажкой на уровне 5-6 этажа в том же районе, где ранее обвалился подъезд дома. После этого в одной из квартир начался пожар, в здании выбило десятки стëкол.

Возгорание уже потушили, на месте работают все экстренные службы.

Пострадавший в результате атаки БПЛА дом. Фото © Telegram / SHOT

В результате обрушения дома после атаки БПЛА на Сызрань есть пострадавшие
Напомним, в результате атаки БПЛА на Сызрань обрушился подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. Под обломками ещё могут быть люди. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar