22 апреля, 04:38

В результате обрушения дома после атаки БПЛА на Сызрань есть пострадавшие

Обложка © МЧС Самарской области

Прокуратура Самарской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата на город Сызрань. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, в результате удара БПЛА повреждён дом на улице Астраханская. Есть пострадавшие. Им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города.

Над Севастополем сбили пять БПЛА, повредило машины и дом
Над Севастополем сбили пять БПЛА, повредило машины и дом

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотника на Сызрань привела к частичному обрушению подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.

Юния Ларсон
