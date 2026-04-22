В результате обрушения дома после атаки БПЛА на Сызрань есть пострадавшие

Прокуратура Самарской области взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата на город Сызрань. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, в результате удара БПЛА повреждён дом на улице Астраханская. Есть пострадавшие. Им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотника на Сызрань привела к частичному обрушению подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.