22 апреля, 03:54

На место обрушения подъезда в Сызрани направили дополнительные силы МЧС

Обложка © МЧС России

МЧС России направляет дополнительные силы в Сызрань. Спасатели работают на месте частичного обрушения жилого дома в Самарской области. Ведомство расширяет группировку для поисково-спасательных работ.

«55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань», — указали в пресс-службе министерства.

Всего к ликвидации последствий обрушения подъезда привлекли более 300 человек. На месте работают свыше 80 единиц техники. Также на место происшествия выехали следователи СК. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных специалистов и криминалистов.

Силы ПВО сбили 40 украинских дронов над Воронежской областью за ночь
Напомним, в результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд. Из-под завалов уже спасли четырёх человек, в том числе ребёнка. Предварительно, под завалом могут находиться ещё два человека, включая ребёнка.

Лия Мурадьян
