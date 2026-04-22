22 апреля, 07:30

Власти окажут помощь родным погибших при обрушении подъезда в Сызрани

Обрушение дома в Сызрани. Фото © МЧС Самарской области

Власти окажут всю необходимую помочщь родным погибших в результате обрушения подъезда в Сызрани после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе».

«Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь», — написал он.

Ещё один дом пострадал в Сызрани в результате атаки БПЛА

Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотники атаковали Самарскую область. Один из дронов попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — женщина и ребёнок, 12 жильцов пострадали. На месте работают спасатели, МЧС усилило их группировку.

Александра Вишнякова
