В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы на месте ЧП
Обложка © МЧС Самарской области
В МЧС России заявили о завершении аварийно-спасательных работ на месте ЧП в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.
«В Сызрани завершены аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Сызрани террористическим проявлением Киева. Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало по меньшей мере 11 устройств. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.
