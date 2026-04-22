Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 19:45

В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы на месте ЧП

Обложка © МЧС Самарской области

В МЧС России заявили о завершении аварийно-спасательных работ на месте ЧП в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

«В Сызрани завершены аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Режим ЧС регионального характера введён в Сызрани после атаки ВСУ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Сызрани террористическим проявлением Киева. Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало по меньшей мере 11 устройств. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar