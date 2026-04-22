22 апреля, 09:58

В Сызрани после частичного обрушения дома эвакуировали около 40 жителей

Обложка © Max / МЧС России

Обложка © Max / МЧС России

В Сызрани Самарской области после частичного обрушения жилого дома спасатели эвакуировали десятки жильцов, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

Эвакуация 39 человек проведена из жилого дома в Сызрани, где произошло частичное обрушение. По данным спасательных служб, в ходе работ на месте происшествия удалось спасти четырёх человек, среди которых есть ребёнок. Сообщается также о двух погибших. Для обеспечения безопасности жильцов организован пункт временного размещения, куда доставлены эвакуированные жители.

Погибшими при обрушении подъезда в Сызрани оказались бабушка и 12-летняя внучка

Ранее сообщалось, что после частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани власти заявили о мерах поддержки пострадавших и семей погибших. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион окажет всю необходимую помощь родственникам жертв происшествия. По его словам, речь идёт как о моральной поддержке, так и о материальных выплатах.

