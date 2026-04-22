СК: В Сызрани упали и сдетонировали 11 украинских дронов

Утром 22 апреля городе Сызрани, расположенном в Самарской области, произошло чрезвычайное происшествие: над населённым пунктом была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. По официальным данным Следственного комитета России, на территорию муниципалитета упало не менее 11 устройств.

«Зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией», — прокомментировала ситуацию спикер СК РФ.

На месте инцидента работают экстренные службы и представители силовых структур. Специалисты проводят осмотр пострадавших зон, чтобы установить масштаб повреждений и исключить наличие неразорвавшихся элементов.

Напомним, Сызрань подверглась атаке украинских беспилотников, в результате которой частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Погибли два человека, более 10 пострадали. Жильцы соседних подъездов были эвакуированы, для них организован пункт временного размещения. Ведутся поисково-спасательные работы