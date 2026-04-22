Режим ЧС регионального характера введён в Сызрани после атаки ВСУ

Режим ЧС регионального характера введён в Сызрани, которая этой ночью оказалась под массированной атакой ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Семьям погибших окажут материальную помощь.

«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чьё жильё пострадало», — отметил он.