Режим ЧС регионального характера введён в Сызрани после атаки ВСУ
Обрушение дома в Сызрани. Фото © МЧС Самарской области
Режим ЧС регионального характера введён в Сызрани, которая этой ночью оказалась под массированной атакой ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Семьям погибших окажут материальную помощь.
«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чьё жильё пострадало», — отметил он.
Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотники атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало не менее 11 устройств. Один из дронов попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.