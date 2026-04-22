В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели после ночной атаки ВСУ

В Сызрани принято решение об отмене всех массовых и развлекательных мероприятий до конца недели. Об этом сообщили в администрации города через официальный канал в мессенджере MAX.

Ограничения введены в Сызрани после атаки беспилотников, произошедшей в среду. Решение распространяется на все развлекательные, спортивные и иные массовые события. Согласно заявлению властей, меры будут действовать до конца текущей недели и связаны с текущей обстановкой в городе.

Ранее в Сызрани после атаки беспилотников были введены временные ограничения в работе образовательных учреждений. Региональные власти приняли решение отменить занятия в первой смене во всех учебных заведениях города. Занятия в очном формате планировалось возобновить во второй смене в тот же день.