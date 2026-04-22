В Сызрани отменили занятия первой смены в школах после ночной атаки ВСУ

В Сызрани после атаки беспилотников принято решение отменить занятия в образовательных учреждениях первой смены. Решение принято региональными властями и доведено через пресс-службу правительства Самарской области.

Изменения затронули все учебные заведения города, занятия в утренние часы не проводятся. При этом уточняется, что образовательный процесс не приостановлен полностью — обучение в очном формате планируется возобновить во вторую смену. Меры приняты на фоне последствий атаки беспилотников, произошедшей ночью в регионе.

Ранее в Самарской области сообщили о последствиях обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, произошедшего после атаки беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что власти организуют поддержку пострадавшим и семьям погибших.