22 апреля, 08:06

В Сызрани отменили занятия первой смены в школах после ночной атаки ВСУ

Обложка © МЧС Самарской области

В Сызрани после атаки беспилотников принято решение отменить занятия в образовательных учреждениях первой смены. Решение принято региональными властями и доведено через пресс-службу правительства Самарской области.

Изменения затронули все учебные заведения города, занятия в утренние часы не проводятся. При этом уточняется, что образовательный процесс не приостановлен полностью — обучение в очном формате планируется возобновить во вторую смену. Меры приняты на фоне последствий атаки беспилотников, произошедшей ночью в регионе.

Трагедия в Сызрани: Найдены тела погибших при обрушении дома после удара БПЛА

Ранее в Самарской области сообщили о последствиях обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, произошедшего после атаки беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что власти организуют поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
