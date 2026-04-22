«Поэтому СВО продолжается»: Кремль отреагировал на удар ВСУ по дому в Сызрани

Киевский режим демонстрирует свою террористическую сущность, нанося удары по мирным объектам. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удар украинских боевиков по Сызрани.

«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — заявил Песков в интервью Первому каналу.

Пресс-секретарь президента добавил, что достижение целей специальной военной операции должно обезопасить Россию от подобных террористических ударов со стороны Киева.