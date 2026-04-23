Ещё пять российских аэропортов временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 22 на 23 апреля ещё в пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Череповца, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Череповец. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:30 по московскому времени. Спустя семь минут в ФАВТ добавили, что аналогичные меры применяются в аэропортах Иваново и Ярославля. В 2:54 ограничения распространились на воздушную гавань Нижнего Новгорода, в 3:23 — на воздушную гавань Ульяновска.

Как подчёркивают в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили 15 украинских беспилотников в Севастополе. По информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.