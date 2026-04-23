22 апреля, 23:02

Количество сбитых БПЛА при отражении атаки на Севастополь увеличилось до 15

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 15 украинских беспилотников в Севастополе. Об этом проинформировал местный губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — пишет губернатор в своем телеграм-канале.

Силы ПВО отражают атаку ВСУ по Севастополю, уничтожено 9 воздушных целей

Ранее в Белгородской области в результате удар Вооружённых сил Украины пострадали три человека. В городе Грайворон атаки привели к пожару в частном доме, а также к выбитым окнам в двух квартирах многоквартирного здания и трёх частных домовладениях. Легковой автомобиль получил повреждения. В Шебекино удары FPV-дронов повредили кровлю производственного объекта и служебный автобус. В селе Архангельское дрон атаковал частный дом, в результате чего пострадала крыша.

BannerImage
Тимур Хингеев
