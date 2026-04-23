Количество сбитых БПЛА при отражении атаки на Севастополь увеличилось до 15

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — пишет губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области в результате удар Вооружённых сил Украины пострадали три человека. В городе Грайворон атаки привели к пожару в частном доме, а также к выбитым окнам в двух квартирах многоквартирного здания и трёх частных домовладениях. Легковой автомобиль получил повреждения. В Шебекино удары FPV-дронов повредили кровлю производственного объекта и служебный автобус. В селе Архангельское дрон атаковал частный дом, в результате чего пострадала крыша.