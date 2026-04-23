22 апреля, 22:11

Силы ПВО отражают атаку ВСУ по Севастополю, уничтожено 9 воздушных целей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые расчёты отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, в районах Северной стороны, Инкермана и Балаклавы уничтожено 9 воздушных целей. Об это у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

Спасательная служба Севастополя сообщает, что объекты гражданской инфраструктуры не повреждены. Власти призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Над Белгородской, Брянской и Курской областями ПВО сбила 10 дронов ВСУ

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетическая инфраструктура Запорожской области подвергается ударам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На текущий момент обесточена южная часть области. После нормализации обстановки энергетики приступят к оценке ущерба и аварийно-восстановительным работам. Риск повторных ударов сохраняется.

BannerImage
Виталий Приходько
