Три жителя Белгородской области ранены из-за новых ударов ВСУ

В результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгород под массированной атакой БПЛА. В результате падения обломков от сбитого беспилотника ранены двое: у женщины осколочное ранение спины, у мужчины слепое осколочное проникающее ранение ноги. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 г. Белгорода. От удара ещё одного беспилотника загорелась надворная постройка на территории частного домовладения — пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано», — сообщил Гладков.

Также за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший во время удара БПЛА по парковке объекта торговли в селе Никольское Белгородского округа. Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также касательное ранение мягких тканей грудной клетки. Пострадавший получил необходимую медпомощь и отправился на дальнейшее амбулаторное лечение.

В городе Грайворон в результате ударов дронов огнём повреждён частный дом, выбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, а также в трёх частных домовладениях, посечён легковой автомобиль. В населённом пункте Ивановская Лисица БПЛА взорвался на территории социального учреждения — повреждены остекление здания и две легковушки. В селе Смородино от атак БПЛА пострадали кровля, фасад и окна частного дома и социального объекта. В селе Глотово дрон пробил крышу частного дома. В селе Дорогощь после ударов двух беспилотников выбиты окна в двух частных домах, осколками посечён легковой автомобиль. В селе Гора-Подол дрон уничтожил автомобиль, а также повредил крышу, фасад и остекление дома, легковушку и хозпостройку.

В городе Шебекино от атак FPV-дронов повреждены кровля производственного здания и служебный автобус. В селе Архангельское дрон атаковал частный дом — повреждена крыша. В селе Вознесеновка пострадал грузовик. На сельхозпредприятии в селе Чураево БПЛА повредил ограждение.

В Белгородском округе в селе Никольское атаки БПЛА привели к уничтожению одного легкового автомобиля и повреждению ещё двух. На участке трассы Майский — Шагаровка от детонации дрона посечены КамАЗ и легковушка. В селе Новая Нелидовка дрон атаковал легковой автомобиль, повредив кузов. При падении обломков сбитых беспилотников в посёлке Дубовое повреждены кровли частного дома и многоквартирного дома, в селе Беловское — кровля частного дома, в посёлке Северный — крыша легкового автомобиля, в сёлах Пушкарное, Стрелецкое и Таврово — окна частных домов.

В селе Солдатское Ракитянского округа удар БПЛА по парковке предприятия повредил шесть легковых автомобилей. В селе Казначеевка Валуйского округа FPV-дрон атаковал частный дом: выбиты окна и повреждён фасад. В селе Вязовое Краснояружского округа в результате атаки беспилотника повреждён социальный объект.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа. Как уточнили в ведомстве, вражеские цели были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями в течение четырёх часов, с 16:00 до 20:00 по московскому времени.