В четырёх аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское), Волгограда, Саратова (Гагарин) и Пензы. Соответствующую информацию сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась ударам со стороны Вооружённых сил Украины. На текущий момент обесточена южная часть области. После нормализации обстановки энергетики приступят к оценке ущерба и аварийно-восстановительным работам. Риск повторных ударов сохраняется.