Над регионами России и Чёрным морем сбили 32 украинских дрона

В период с 8:00 до 21:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 32 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Эти аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами страны, включая Архангельскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую и Самарскую области, а также над акваторией Чёрного моря.