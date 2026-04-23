Пять человек пострадали при ударе FPV-дрона по автобусу в брянском приграничье

Пять человек пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он подчеркнул, что атака носила целенаправленный характер.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель и четыре пассажира», — написал глава региона в телеграм-канале. Их госпитализировали. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО минувшей ночью. Сбито 154 беспилотника. Их уничтожали в том числе над Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областями.