За ночь ПВО сбила 154 дрона ВСУ над регионами РФ, Чёрным и Азовским морями

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Чёрным и Азовским морями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями. Дроны также ликвидировали над территориями Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.