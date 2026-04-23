23 апреля, 04:26

За ночь ПВО сбила 154 дрона ВСУ над регионами РФ, Чёрным и Азовским морями

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Чёрным и Азовским морями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями. Дроны также ликвидировали над территориями Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Момент атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Самаре попал на видео

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение. В Самарской области развернули оперативный штаб.

