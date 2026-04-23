23 апреля, 04:03

Оперштаб развернули в Самарской области после атаки БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Оперативный штаб развернули после атаки беспилотников в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе», — говорится в сообщении.

В области сохраняется угроза новых атак Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Момент атаки беспилотника ВСУ по жилому дому в Самаре попал на видео

Напомним, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате инцидента есть пострадавшие, один человек доставлен в медучреждение.

