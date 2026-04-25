Российские войска установили контроль над населённым пунктом Бочково в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Это стало результатом активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север».

В ведомстве подчеркнули, что взятие Бочково стало важным этапом в операции, направленной на укрепление позиций российских сил в этом регионе.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что российские войска за два прошедших месяца освободили 34 населённых пункта, заняв 700 квадратных километров территории. При этом с начала года под контроль России перешло уже 1700 квадратных километров территорий в зоне СВО.