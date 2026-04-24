Российские подразделения продолжают наступательные действия на различных участках фронта. По итогам минувшей недели бойцы расширили зону влияния, взяв под полный контроль два стратегически значимых посёлка.

Ветеринарное, расположенное в Харьковской области, теперь находится под управлением группировки «Север». Параллельно с этим успеха достигли силы объединения «Центр», которые зачистили Гришино в Донецкой Народной Республике.

«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населеённым пунктом Ветеринарное Харьковской области», — заявили представители ведомства.

Относительно событий на донецком направлении в военном штабе отметили: «Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики».

Продвижение на данных участках свидетельствует о нарастающем темпе действий российской армии. Текущие изменения на линии соприкосновения серьезно корректируют оперативную обстановку, укрепляя поз

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска за два прошедших месяца освободили 34 населённых пункта, заняв 700 квадратных километров территории. При этом с начала года под контроль России перешло уже 1700 квадратных километров.