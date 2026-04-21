Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 10:21

Раскрыт истинный смысл хамского выпада Зеленского в адрес Трампа

Политолог Мезюхо: Зеленский нахамил Трампу, чтобы усилить свои позиции

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский позволяет себе очередные нелицеприятные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, потому что отчётливо видит, что американский лидер сейчас попросту не в состоянии уделять внимание украинскому направлению, уверен политолог Иван Мезюхо.

«Трамп погряз в иранской авантюре и ищет выход из этой ситуации — ему просто не до украинского кейса», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».

«Потому что это неуважение»: Зеленский допустил хамский выпад о Кушнере и Уиткоффе
Именно этот временной люфт Зеленский и использует для агрессивных заявлений, а возможно, и для того, чтобы поднимать ставки в замороженном диалоге. Он прекрасно отдаёт себе отчёт, что Трамп рано или поздно вернётся к ситуации вокруг Украины, и к тому моменту нужно усилить позиции.

Однако хамство вряд ли станет тем инструментом, который поможет Зеленскому укрепить позиции. Его логика рассуждений не имеет ничего общего с обычным житейским здравомыслием. Курс Киева остаётся неизменным: эскалация, милитаризация, выпрашивание у Европы финансов и военных ресурсов. Для России же подобные высказывания значат только одно — нежелание Украины двигаться в сторону мирного урегулирования, заключил эксперт.

Зеленский начал учить ЕС, какие страны нужно принять в союз
Напомним, ранее Владимир Зеленский дерзко высказался о Дональде Трампе. Он выразил сомнение в способности американского лидера обеспечить надежные мирные гарантии.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar