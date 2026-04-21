Раскрыт истинный смысл хамского выпада Зеленского в адрес Трампа

Владимир Зеленский позволяет себе очередные нелицеприятные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, потому что отчётливо видит, что американский лидер сейчас попросту не в состоянии уделять внимание украинскому направлению, уверен политолог Иван Мезюхо.

«Трамп погряз в иранской авантюре и ищет выход из этой ситуации — ему просто не до украинского кейса», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».

Именно этот временной люфт Зеленский и использует для агрессивных заявлений, а возможно, и для того, чтобы поднимать ставки в замороженном диалоге. Он прекрасно отдаёт себе отчёт, что Трамп рано или поздно вернётся к ситуации вокруг Украины, и к тому моменту нужно усилить позиции.

Однако хамство вряд ли станет тем инструментом, который поможет Зеленскому укрепить позиции. Его логика рассуждений не имеет ничего общего с обычным житейским здравомыслием. Курс Киева остаётся неизменным: эскалация, милитаризация, выпрашивание у Европы финансов и военных ресурсов. Для России же подобные высказывания значат только одно — нежелание Украины двигаться в сторону мирного урегулирования, заключил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дерзко высказался о Дональде Трампе. Он выразил сомнение в способности американского лидера обеспечить надежные мирные гарантии.