«Потому что это неуважение»: Зеленский допустил хамский выпад о Кушнере и Уиткоффе
Зеленский счёл неуважением поездку Уиткоффа в Москву, но не в Киев
Владимир Зеленский раскритиковал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Поводом стало то, что представители Вашингтона не посетили Киев.
«Я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение — поехать в Москву, но не приезжать в Киев», — сказал Зеленский в интервью для телемарафона.
При этом украинский политик призвал не придавать чрезмерного значения ранее анонсированному визиту американских представителей в столицу Украины. По его мнению, это не сенсация, Киев тоже находится с ними в контакте.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер планировали посетить Киев ещё в середине апреля, однако поездка так и не состоялась. Предыдущая встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась 21-22 марта в Майами.
