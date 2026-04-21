Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 06:46

«Потому что это неуважение»: Зеленский допустил хамский выпад о Кушнере и Уиткоффе

Зеленский счёл неуважением поездку Уиткоффа в Москву, но не в Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Владимир Зеленский раскритиковал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Поводом стало то, что представители Вашингтона не посетили Киев.

«Я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение — поехать в Москву, но не приезжать в Киев», — сказал Зеленский в интервью для телемарафона.

При этом украинский политик призвал не придавать чрезмерного значения ранее анонсированному визиту американских представителей в столицу Украины. По его мнению, это не сенсация, Киев тоже находится с ними в контакте.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер планировали посетить Киев ещё в середине апреля, однако поездка так и не состоялась. Предыдущая встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась 21-22 марта в Майами.

Андрей Бражников
