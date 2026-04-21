21 апреля, 09:47

Зеленский начал учить ЕС, какие страны нужно принять в союз

Зеленский: ЕС не хватает для усиления Украины, Британии, Турции и Норвегии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу не хватает четырёх государств для усиления. В их число он включил Норвегию, Украину, Великобританию и Турцию.

Соответствующее мнение украинский главарь высказал в эфире телемарафона. Он считает, что такой союз может стать гораздо могущественнее.

Киев вновь подтвердил своё стремление вступить в ЕС в максимально сжатые сроки. Об этом написал молдавский канал NewsMaker.

В материале также напомнили, что Кишинёв подал аналогичную заявку ещё в июне 2023 года. Однако Зеленский не упомянул эту постсоветскую республику в своей речи.

Процесс вступления Украины в Европейский Союз всё ещё находится на начальной стадии. В июне 2022 года Киев получил статус кандидата, но для полноценного членства необходимо выполнить масштабные реформы — в сферах правосудия, борьбы с коррупцией, экономики и соответствия стандартам ЕС (acquis communautaire). Переговоры о вступлении официально стартовали только в декабре 2023 года, и, по оптимистичным прогнозам, процесс займет не менее 5–10 лет, а реальные сроки зависят как от прогресса Украины, так и от консенсуса всех 27 стран-членов ЕС, некоторые из которых (например, Венгрия) выражают скептицизм.

В Верховной раде заявили, что Украина не готова к вступлению в ЕС
В Верховной раде заявили, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Никита Никонов
