16 апреля, 21:38

В Верховной раде заявили, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за рыночных тарифов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире «Суперпозиция».

«Я вам на пальцах готов объяснить, это понимают и все украинцы, что на сегодня мы, ну давайте честно говорить, не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Европейского союза», — утверждает нардеп.

Кучеренко отдельно подчеркнул, что объединение рынков ЕС и Украины фактически исключает возможность сохранения текущих внутренних тарифов. Он предложил оценить, насколько подобный сценарий соотносится с доходами населения и уровнем его платёжеспособности.

В ЕС заявили о надежде на прогресс по 20-му пакету санкций против России
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз является более приоритетным, чем членство в НАТО. По его словам, сроки интеграции зависят от готовности самого Евросоюза, а страна способна внести вклад в развитие объединения благодаря своему военному потенциалу и технологическому опыту.

Тимур Хингеев
