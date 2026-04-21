Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 08:16

«А что потом?» Зеленский дерзко высказался о Трампе

Зеленский усомнился, что Трамп может быть гарантом мира для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский выразил сомнение в способности американского лидера Дональда Трампа обеспечить надежные мирные гарантии. Главарь киевского режима также высказался о возможном отводе украинской армии из Донбасса.

«Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп ещё два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — приводит его слова издание «Страна.ua».

Кроме того, Зеленский вновь отверг идею вывода войск с территории ДНР. Он назвал такой шаг стратегическим поражением для ВСУ.

«Безусловно, стратегически для нас это проигрыш», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о полном взятии ЛНР под контроль. Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что армия наступает по всем направлениям, приближаясь в том числе к Славянску и Краматорску. За март и апрель бойцы освободили 34 населённых пункта.

«Это факт!» Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп

Трамп в марте жаловался на нежелание Зеленского идти на уступки. Американский лидер подчеркнул, что договариваться с ним «гораздо сложнее», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
