Владимир Зеленский выразил сомнение в способности американского лидера Дональда Трампа обеспечить надежные мирные гарантии. Главарь киевского режима также высказался о возможном отводе украинской армии из Донбасса.

«Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп ещё два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — приводит его слова издание «Страна.ua».

Кроме того, Зеленский вновь отверг идею вывода войск с территории ДНР. Он назвал такой шаг стратегическим поражением для ВСУ.

«Безусловно, стратегически для нас это проигрыш», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о полном взятии ЛНР под контроль. Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что армия наступает по всем направлениям, приближаясь в том числе к Славянску и Краматорску. За март и апрель бойцы освободили 34 населённых пункта.

Трамп в марте жаловался на нежелание Зеленского идти на уступки. Американский лидер подчеркнул, что договариваться с ним «гораздо сложнее», чем с президентом России Владимиром Путиным.