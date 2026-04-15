«Это факт!» Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп

Президент США Дональд Трамп демонстрирует более благожелательное отношение к России, чем к Украине, несмотря на обещание придерживаться нейтральной позиции. На это пожаловался Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Он с самого начала говорил, что будет занимать нейтральную позицию. Это показывает, что он не на моей стороне и не на стороне России. Но его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — посетовал Зеленский.

Украинская сторона рассчитывала, что Вашингтон не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта. Однако, как утверждает Зеленский, на практике ситуация сложилась иначе.

Ранее Зеленский пожаловался на проблемы с поставками оружия, включая ракеты к системам ПВО Patriot. Он объясняет это тем, что США теперь нуждаются в части ресурсов для себя. Также он упомянул задержки поставок ракет из-за невыплаченного европейского взноса.