15 апреля, 11:12

«Это факт!» Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп

Зеленский: Трамп больше поддерживает Россию, чем Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп демонстрирует более благожелательное отношение к России, чем к Украине, несмотря на обещание придерживаться нейтральной позиции. На это пожаловался Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Он с самого начала говорил, что будет занимать нейтральную позицию. Это показывает, что он не на моей стороне и не на стороне России. Но его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — посетовал Зеленский.

Украинская сторона рассчитывала, что Вашингтон не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта. Однако, как утверждает Зеленский, на практике ситуация сложилась иначе.

Зеленского призвали не радоваться поражению Орбана на выборах

Ранее Зеленский пожаловался на проблемы с поставками оружия, включая ракеты к системам ПВО Patriot. Он объясняет это тем, что США теперь нуждаются в части ресурсов для себя. Также он упомянул задержки поставок ракет из-за невыплаченного европейского взноса.

Александра Мышляева
