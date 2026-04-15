15 апреля, 09:55

UnHerd: Зеленский не будет долго радоваться поражению Орбана на выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимиру Зеленскому не стоит слишком радоваться поражению венгерского премьера Виктора Орбана на выборах. Такой вывод делают авторы издания UnHerd.

Как отмечается в публикации, уход действующего главы правительства может выглядеть как успех Украины. Однако реальное положение дел выглядит иначе: Будапешт традиционно относится к Киеву с недоверием и сильно зависит от российских энергоносителей. Поэтому любые изменения в политике Венгрии окажутся куда скромнее, чем ожидают в украинском руководстве.

Победившая на выборах партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром уже дала понять свою позицию. Политик заявил, что его страна не станет выделять финансовую помощь Киеву и не будет содействовать ускоренному приёму Украины в Евросоюз.

В воскресенье венгры выбрали 199 депутатов парламента, явка превысила 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток со стороны Киева и Брюсселя помешать удержанию власти действующим кабинетом министров.

После подсчёта 98,9% бюллетеней оппозиционная «Тиса» получает 138 мест. Орбан признал поражение и пообещал, что его сила продолжит приносить пользу государству, даже находясь в оппозиции.

Ранее сообщалось, что Мадьяр отказался прекращать закупки нефти из РФ и принять Украину в ЕС. Политик также поблагодарил Москву и Пекин за уважение волеизъявления венгерского народа. По его словам, РФ и КНР открыты к прагматичному сотрудничеству, поскольку «география есть география».

Зеленский потребовал у Мерца быстро дать кредит €90 млрд после ухода Орбана

Никита Никонов
