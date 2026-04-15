15 апреля, 07:57

«Хуже некуда»: Зеленский признал острый дефицит ракет для Patriot

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке ракет к системам ПВО Patriot. Признание прозвучало в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам политика, ситуация с поставками стала критической.

«Если война на Ближнем Востоке продлится дольше, для Украины будет меньше оружия... У нас сейчас такой дефицит, что хуже некуда», — отметил Зеленский.

Главарь киевского режима указал, что внимание США к Украине снижается на фоне конфликта с Ираном. По его оценке, это напрямую влияет на объемы военной помощи.

Ранее Зеленский уже предупреждал о возможных проблемах с поставками вооружений. Он связывал это с тем, что часть ресурсов теперь требуется самим Соединенным Штатам. Кроме того, он упоминал задержки с передачей ракет из-за неоплаченного европейского транша в рамках программы PURL, которая предусматривает ускоренные поставки через взносы стран НАТО. В России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что передача вооружений Киеву осложняет урегулирование конфликта и усиливает вовлеченность стран альянса.

Марина Фещенко
