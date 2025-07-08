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8 июля, 09:38

Песков: Поставки оружия Киеву не лежат в русле попыток выйти на урегулирование

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Поставки Украине вооружений не лежат в русле попыток мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что эти действия не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий», — отметил он.

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Отправить больше оружия Украине собрался и президент США. Дональд Трамп подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Поставки американского оружия Киеву могут возобновиться уже на этой неделе.

Александра Вишнякова
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