Пентагон получил от Трампа новый приказ из-за российских ударов невиданной силы по Украине

Министерство обороны США объявило о решении вновь начать поставки оборонительного вооружения Украине. В Штатах говорят, что страна будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего». Полный текст заявления появился на сайте Пентагона.

«По указанию президента (США Дональда) Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — сказано в тексте.