Пентагон получил от Трампа новый приказ из-за российских ударов невиданной силы по Украине
Пентагон опубликовал заявление о возобновлении поставок оружия Киеву
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Министерство обороны США объявило о решении вновь начать поставки оборонительного вооружения Украине. В Штатах говорят, что страна будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего». Полный текст заявления появился на сайте Пентагона.
«По указанию президента (США Дональда) Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — сказано в тексте.
В Пентагоне отметили, что при оценке своих военных поставок по всему миру страна руководствуется принципом «Америка прежде всего».
Ранее Дональд Трамп заявил, что по Украине наносятся удары огромной силы, поэтому она должна защищать себя. В связи с этим он объявил, что США направят Киеву больше оружия. Затем это подтвердили в Пентагоне. Известно, что поставки могут быть возобновлены уже на этой неделе.