Трамп назвал ситуацию на Украине «ужасной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчён действиями Москвы в контексте конфликта на территории Украины. Об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляция встречи велась агентством Associated Press.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин не останавливается», — заявил республиканец.

Хозяин Белого дома также охарактеризовал происходящее как «ужасную вещь» и добавил, что не может поддерживать поведение российского руководства. Трамп вновь напомнил, что, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной не должен был произойти.