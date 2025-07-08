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8 июля, 01:44

Трамп назвал ситуацию на Украине «ужасной»

Трамп заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчён действиями Москвы в контексте конфликта на территории Украины. Об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляция встречи велась агентством Associated Press.

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин не останавливается», — заявил республиканец.

Хозяин Белого дома также охарактеризовал происходящее как «ужасную вещь» и добавил, что не может поддерживать поведение российского руководства. Трамп вновь напомнил, что, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной не должен был произойти.

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А ранее глава Соединённых Штатов заявил, что намерен отправить больше оружия Украине. Трамп подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах, так как Киев «должен иметь возможность защищать себя».

Тимур Хингеев
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